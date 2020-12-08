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Aktüel Zonguldak'ta FETÖ/PDY davaları sürüyor
Aktüel

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davaları sürüyor

İki davada 36 sanığın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:12:11 -
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davaları sürüyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin iki ayrı davada tutuksuz 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski akademisyen 15 sanığın avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Mart 2021'e erteledi.

İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 15 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

- Farklı meslek gruplarından 21 sanıklı dava

Aynı mahkemedeki farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına da tutuksuz sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Mart 2021'e erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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