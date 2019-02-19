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Zonguldak’ta 4 bin 590 daireye yapı ruhsatı verildi

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta 2018 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 590 oldu.

19 Şubat 2019 Salı 11:55
Zonguldak’ta 4 bin 590 daireye yapı ruhsatı verildi

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta 2018 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 590 oldu.


TÜİK, 2018 yılı Ocak-Aralık ayı yapı izin istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü yüzde 48,9 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü yüzde 5,1 arttı. Zonguldak’ta ise 2018 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 590 oldu. Yapıların toplam yüzölçümü 143,8 milyon m2 iken bunun 73,5 milyon m2’si konut, 43,6 milyon m2’si konut dışı ve 26,7 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 97,1 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 13 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.


Yapı sahipliğine göre, özel sektör 114,2 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 26,6 milyon m2 ile devletsektörü ve 3 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 643 bin 125 dairenin 584 bin 858’i özel sektör, 49 bin 702’si devlet sektörü ve 8 bin 565’i yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 16,2 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 10,8 milyon m2 ile Ankara, 7,5 milyon m2 ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak oldu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:55
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