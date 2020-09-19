  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli adliyede
Aktüel

Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli adliyede

Ereğli ilçesinde olayla ilgili yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek, 4 şarjör, 1 Uzi marka makineli tabanca ve bu silaha ait şarjör, çeşitli çaplarda 271 mermi ve 1 balistik yelek toprağa gömülü halde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:46:29 -
Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli adliyede

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde biri kadın 2 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde 20 Ağustos'ta Yavuz B. ile Emine A'nın öldürülmesini araştıran jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olan yeni şüpheliler belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubelerinden oluşan özel ekip yaptığı araştırmada, şüphelilerin Yavuz B'nin aile üyelerini öldürmeye yönelik plan yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelilere yardım ettiği iddiasıyla N.T'yi gözaltına alırken, Ereğli ilçesinde 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör, 1 Uzi marka makineli tabanca ve bu silaha ait şarjör, çeşitli çaplarda 271 mermi, 1 balistik yelek, 1 askeri kamuflaj desenli pantolon, 1 kar maskesi, 1 çift askeri eldiven, 2 tabanca bacak kılıfı ve 1 taşıma çantasını toprağa gömülü vaziyette ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli N.T. ile 16 Eylül'de Sakarya'da yakalanarak Alaplı'ya getirilen A.K, Y.B. ve S.E, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Alaplı'ya bağlı Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde 20 Ağustos'ta bulundukları otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yavuz B. ile yanındaki Emine A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olayın ardından jandarma ve polis ekiplerince durdurulan bir takside bulunan Z.H, C.H. ile S.T. gözaltına alınmış, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ülkesinin Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapacağını duyurup, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın ..
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?
Gündem

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?

Müge Anlı’nın; içinde taciz, tecavüz, cinayet gibi her türlü pisliğin yer aldığı iğrenç olayları ekranlarda ve 80 milyonun gözü önünde pişir..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı