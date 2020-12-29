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Aktüel Zonguldak'ta 1 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili davaya devam edildi
Aktüel

Zonguldak'ta 1 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili davaya devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:42:20 -
Zonguldak'ta 1 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili davaya devam edildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hanife Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Yılmaz, ifadesinde, yaklaşık 9 yıldır eşinden ayrı yaşadığını, çocuklarına kendisinin baktığını belirterek, "Çocuklarımın velayeti bende ve bakacak kimse yok. İş yerim mühürlendi. Evimi satarak karşı tarafın maddi ve manevi zararını karşılamak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ın tahliye talebinin yanı sıra avukatının kaza yerinde keşif talebini kabul etmeyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Oğlunun madalyası ile duruşmaya geldi

Duruşmaya ölen oğlunun okulda kazandığı madalyayla gelen ve çıkışta gözyaşlarına hakim olamayan anne İlkay Altındağ, gazetecilere, kazadan sorumlu olan Yılmaz'ın cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Trafik kazasında aldığı yaralar nedeniyle duruşmaya koltuk değnekleriyle gelen baba Cihan Altındağ ise ölen oğlunun acısının hala taze olduğunu belirterek, "Duruşma ertelendi. Mart ayında inşallah sonuç açıklanacak. Umudumuz gereken cezayı almasıdır." dedi.

- Olay

Zonguldak-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde 7 Haziran'da, Hanife Yılmaz'ın kullandığı 67 ED 441 plakalı hafif ticari araç ile Cihan Altındağ idaresindeki 67 AH 332 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Eymen Burak Altındağ olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan sürücüler ile anne ve oğlu hastaneye kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan sürücü Hanife Yılmaz tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Hanife Yılmaz hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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