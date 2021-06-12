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Gündem Zonguldak ve Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Gündem

Zonguldak ve Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Zonguldak, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 22:55:00 -
Zonguldak ve Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Salgınla mücadele amacıyla 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde hava sıcaklığının düşmesi ve zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya riayet ettiği gözlendi.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Zonguldak’ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Zonguldak'ta ise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

 

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