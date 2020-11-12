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Aktüel Zonguldak ve Karabük'te sigara içme yasağına kısmen uyuldu
Aktüel

Zonguldak ve Karabük'te sigara içme yasağına kısmen uyuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:04:23 -
Zonguldak ve Karabük'te sigara içme yasağına kısmen uyuldu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen, bazı alanlarda sigara içilmesi yasağına kısmen uyulduğu görüldü.

Zonguldak Valiliğince, Kovid-19'un yayılımını önlemek için bugünden itibaren kentte 15 gün süreyle çay ocaklarının içinde ve önlerindeki masa ve sandalyelerin kaldırılmasına yönelik kararının ardından ekiplerce denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, çay ocakları önünde gördükleri vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazda bulundu.

Kentte ayrıca, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve duraklar gibi alanlarda sigara içmenin yasaklanması nedeniyle de ekipler uygulama yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içerek maskesini çene altına indiren ve yanlış kullanan vatandaşları da uyardı.

- Karabük

Karabük'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında il merkezi, ilçe ve beldelerde kurulan tüm mahalle ve semt pazarları ile duraklarda sigara içilmesi yasağına büyük oranda uyulduğu görüldü.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 6 Kasım'da alınan kararla Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanması hükmünün genişletildiği kentte, ekipler uygulama yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik denetimlerde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Kemal Güneş Caddesi'nde maskesini çene altına indirerek sigara içenleri uyardı.



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