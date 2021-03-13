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Ekonomi Zonguldak Valiliği mahkemeye verdi! Ekmek 1,5 liraya düştü
Ekonomi

Zonguldak Valiliği mahkemeye verdi! Ekmek 1,5 liraya düştü

Fırıncıların talebiyle 1,5 TL olan ekmek fiyatının 2 liraya çıkarılması sonrası Zonguldak Valiliği mahkeme kararıyla uygulanan zammın iptal ettirdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kararın mahkemece tebliğ edilmesinin ardından bugün ekmek fiyatını 1,5 TL'ye düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 16:40:00 -
Zonguldak Valiliği mahkemeye verdi! Ekmek 1,5 liraya düştü

Zonguldak'ta ekmeğe gelen 50 kuruşluk zam Valiliğin mahkemeye başvurması sonrasında iptal edildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fırıncıların talebi üzerine 22 Şubat'ta 200 gramı 1,5 TL'den satılan ekmeğin, 220 grama yükseltilerek 2 TL'den satılmasını kararlaştırıldı.

Zonguldak Valiliği'nin zamma itirazı sonrası oda fiyatı düşürmedi. Valiliğin, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurusu üzerine açılan davanın 5 Mart'ta görülen duruşmasında zam kararı durduruldu. Mahkeme, komisyonca tekrar görüşülmesine karar verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kararın mahkemece tebliğ edilmesinin ardından bugün ekmek fiyatını 1,5 TL'ye düşürdü. Ekmek satıcısı Barış Bozyurt, zammın geri çekilmesiyle ekmeğin 200 grama geri çekildiğini anlatarak, "Ekmek fiyatı düşünce alışveriş yapan müşteriler de mutlu oldular. Gün içinde 10 tane ekmek alan vatandaşlar da var ama tabi 2 TL olması bütçelerini zorladı" dedi.

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