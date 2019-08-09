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Zonguldak Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Zonguldak bayram namazı vakti 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Zonguldak Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Zonguldak'ta Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Zonguldak'ta bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Zonguldak kurban bayramı namazı saati...

09 Ağustos 2019 Cuma 23:43
Zonguldak Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Zonguldak bayram namazı vakti 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Zonguldak Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Zonguldak'ta Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Zonguldak'ta bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Zonguldak kurban bayramı namazı saati...

Zonguldak'ta Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Zonguldak'ta Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:35'de kılınacak.

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Bayram namazının vakti ne zaman başlayıp ne zaman sona erer?

Güneş doğup kerahet vakti çıktıktan, yani güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra başlar zeval vaktine kadar devam eder. (Et-Tebyin - Zeylaî - Fetâvâ-yi Hindiye) Ama bu hususta, Kurban Bayramı namazını kerahet vakti çıkınca hemen kılmak, Fıtır Bayramı namazını ise biraz geciktirmek efdaldir. (El-Mulâsa - Bahrirâik - İbn Nüceym.)

Bayram namazı nasıl kılınır?

Güneşin doğuşundan 50 dakika kadar bir süre geçtikten sonra bayram namazının vakti girer. Vakit girince cemaat saf olarak:

 

"Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet ederler. İmam da namazı kıldırmaya niyet eder. Allahü Ekber diyerek tekbir alır ve namaza durur. Cemaat da tekbir alarak namaza durur. Bu iftitah tekbiridir. Ve her namazda vardır.

 

İftitah tekbirleri alındıktan sonra herkes içinden Sübhâneke`yi okur. Sonra imam biraz fasıla ile, birbiri ardısıra ellerini kulaklarına kaldırıp açıktan üç kere tekbir alır. Cemaat de öyle yapar. Birinci ve ikinci tekbirlerde eller yanlara salınır. Üçüncü tekbirden sonra göbeğin altına bağlanır. Bu tekbirlere zevâid tekbirleri denir. Zevâid tekbirleri vâcibtir.

 

Bundan sonra imam içinden Eûzü - Besmele çeker. Açıktan Fâtiha ve sûre okur. Sonra rükû` ve secdeye gidilir. İkinci rek`ata kalkılır.

 

İkinci rek`atta imam içinden Besmele çekerek yine Fâtiha ve sûre`yi açıktan okur. Sûre bitince birinci rek`atta olduğu gibi eller kulaklara götürülerek üç kere tekbir alınır. Bunlara da zevâid tekbirleri denir. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan tekrar Allahü Ekber denilerek rükû`a gidilir. Bu dördüncü tekbir, rükû`a eğilirken söylenen tekbirdir. Rükû`dan sonra secde yapılır. Tehıyyât, salâvat ve dualar okunarak selâm verilir. Böylece bayram namazı kılınmış olur.

 

Namazdan sonra imam minbere çıkarak oturmaksızın bayram hutbesine başlar. Aynen Cuma hutbesinde olduğu gibi iki hutbe okur. Ancak bayram hutbelerine tekbir ile başlanır. Cemaat da bu tekbirlere hafifçe iştirâk eder.

 

Kurban bayramı namazını acele kılmak, Ramazan bayramı namazını ise biraz geciktirmek müstehabdır. Hutbede bayramın mahiyetinden, öneminden bahsedilir. Kurban bayramında ise kısaca kurban hükümlerine temas etmekte ve teşrik tekbirlerini cemaata hatırlatmakta fayda vardır. Hutbeden sonra dua yapılarak cemaat dağılır.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:43
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