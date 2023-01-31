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Ekonomi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı başladı
Ekonomi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre açık pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 14:24:00 -
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı başladı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel veya kamu sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

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