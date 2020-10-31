Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesin Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'ndan deprem değerlendirmesi:

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, yerkabuğu hareketlerini oluşturan dinamik süreçlerin hızlanmış durumda olduğunu belirterek, "Bunların hızlanması demek bu tip 5'ten büyük depremlerin daha sık yaşanacağının bir göstergesi." dedi.

Kutoğlu, yaptığı açıklamada dünyanın dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve yer kabuğu hareketlerini aktive eden kuvvetlerin olduğunu söyledi.

1999 depreminden bu yana Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma sistematiği nedeniyle en büyük beklentinin Marmara içerisinde olduğunu anlatan Kutoğlu, "Çünkü onu daha yakın öngörebiliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma sistematiği çok düzenli. O yüzden Marmara Denizi'nin içerisinde bir deprem bekleniyor. Bu olacak da zaten. Bu depremlerde onun süresinin yaklaştığının göstergesi çünkü bizim içerisinde Anadolu blokunun bulunduğu sistem birbirine bağlı bir sistem." ifadelerini kullandı.

20 yıldır Marmara depremini beklerken Van, Denizli, Elazığ ve İzmir depremlerini yaşadıklarını ifade eden Kutoğlu, "Bizim dikkatimiz sadece Marmara bölgesine değil, özellikle İstanbul bölgesine değil, Güney Marmara da çok sıkıntılı durumda. Orada tedbirler alınması lazım, aksi takdirde can kaybının yanı sıra Türkiye ciddi ekonomik kayıplara da uğrar. Ülke ekonomisini döndüren çok büyük fabrikaların, tesislerin olduğu yerler söz konusu. Bunun için bizim acilen bu tedbirleri almamız lazım. Şu an dünyayı etkisi altına alan bu dinamik yapılar maksimum seviyelerdeler. Bu birkaç sene daha devam edecek." dedi.

Kutoğlu, yaptıkları çalışmada Akdeniz tabanındaki dalma batma zonunun bulunduğu bölgede deniz dibi taban basıncının negatif yönde arttığını keşfettiklerini vurgulayarak, negatif yönde artmasının buradaki dalma batma hızının arttığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

- "Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"

Tedbirin hiçbir zaman elden bırakılmaması gerektiğine değinen Kutoğlu, şunları söyledi:

"Yerkabuğu hareketlerini oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunların hızlanması demek bu tip 5'ten büyük depremlerin daha sık yaşanacağının bir göstergesi. Uzun süredir 6'dan büyük deprem yaşamıyorduk. Son 1-2 senede Denizli'de, Elazığ'da, İzmir'de ve Marmara içerisinde de uzun zamandan beri 5'ten büyük deprem olmuyordu, geçtiğimiz yıl 1-2 büyük deprem yaşadık orada. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri ve Marmara Denizi içerisinde sürenin giderek yaklaştığını söylüyor. Sismik boşluk adını verdiğimiz gerginliklerin olduğu ama henüz enerjisini boşaltamamış noktalarda deprem olması mümkün. Ama hangisi daha önce olur, hangisi daha önce enerjisini boşaltır şu an bizim bunu doğru bir tespitle söylememiz mümkün değil, çünkü bütün yer kabuğunu saniye saniye gözlemeniz mümkün değil."

Kutoğlu, Gemlik'te denizin içerisine girip Mudanya, Balıkesir ve Erdek önlerinden geçen ciddi bir kol olduğunu belirterek, "Elazığ'da olduğu gibi Marmara kuzeyinde beklerken güney kodda olursa ne olacak? Orada da bir sürü sorunlu binamız var. Bunlar, deprem yönetmeliğine göre yapılmamış binalar. Çok daha yıkıcı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bir kez daha uyarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

