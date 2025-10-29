  • İSTANBUL
Yerel Zonguldak açıklarında korkutan anlar!
Yerel

Zonguldak açıklarında korkutan anlar!

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Zonguldak açıklarında korkutan anlar!

Zonguldak’ta sabah saatlerinde Karadeniz üzerinde art arda üç hortum meydana geldi.

Zonguldak’ta sabah saatlerinde Karadeniz açıklarında etkileyici ama endişe verici bir doğa olayı yaşandı. İlk aşamada birbirine yakın iki hortum gözlenirken, kısa süre sonra aynı hat üzerinde üçüncü bir hortumun da belirdiği bildirildi.

O anlar kıyıdan cep telefonlarıyla görüntülendi. Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar ve kıyı şeridinde etkili sağanakla birlikte Karadeniz üzerinde "su hortumu" (waterspout) oluşumlarının zaman zaman görülebileceği belirtiliyor.

Balıkçı ve küçük teknelerin de ani rüzgâr değişimlerine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

