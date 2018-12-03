Zonanın en kötüsü göze sıçrayanı..

Zona, su çiçeği virüsünün yaptığı bir enfeksiyondur. Su çiçeği geçiren herkes zonaya yakalanabilir. Virüs sinir köklerinde aktif olmayan bir şekilde yaşamını sürdürür ve yeniden aktifleştiğinde zona gelişir. Suçiçeği geçiren kimselerin % 20’si zona geçirir.

Virüsü uyandırıp aktifleştiren sebep bilinmemektedir. Vücudun enfeksiyonlarla baş etmesini sağlayan bağışıklık sistemindeki bir güçsüzlük virüsün çoğalmasına ve sinir boyunca deride yayılmasına neden olur. Çocuklar bile zona geliştirebilmesine rağmen, genellikle 50 yaşın üzerinde rastlanır. Hastalık, travma, stres gibi faktörler zona geçirilmesine neden olabilir.

Herhangi bir sebeple bağışıklık sistemi zayıflayan kişi de zona geçirebilir. Bu kişilerde hastalık ciddi seyretmeye eğilimlidir. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı lösemi, lenfoma gibi kanserler ve de AIDS’de zona sık görülür. Zonanın bulguları nelerdir?

Zona, derinin belirli bir bölgesinde yanma, batma tarzında ağrı ve duyarlılık artışı ile başlar. Bu arada baş ağrısı ve ateş olabilir. Bu alanda daha sonra kızarıklık ve şeffaf su kabarcıkları gruplar halinde oluşur. Bu kabarcıklar 2-3 hafta kadar sürer. Bu kabarcıklar koyu renkli kan ile dolar, sonra kabuklanır ve iyileşmeye başlar. Ağrı daha uzun süre devam edebilir. Nadir olarak döküntü hiç görülmemeksizin de ağrı olabilir.

Ağrı sıklıkla ağrı kesici ilaçlar kullanmayı gerektirecek kadar şiddetlidir.

Zona genellikle gövdede ve kalçalarda görülür. Fakat yüz, kol ve bacaklarda da görülebilir.

Gözde kalıcı hasar bırakabildiği için gözde hastalık görüldüğünde dikkatli bir bakım gerekir. Burun ucunda su kabarcığı oluşmuşsa bu göz tutulumunun olduğunu gösterir. Bu durumda muhakkak bir göz hastalıkları uzmanı tarafından muayene yapılmalıdır.

Deri döküntüleri geriledikten sonra zonaya ait ağrı kalabilir. Özellikle yaşlı hastalarda ağrı aylar ve yıllar boyu kalır. Zonanın erken evrelerinde tedaviye başlamak ağrı gelişimini engelleyebilir.

Su kabarcıklarında bakteri enfeksiyonu gelişebilir ve bu yaraların iyileşmesini engeller. Döküntüde ağrı ve kızarıklık artarsa muhakkak doktorunuza başvurun. Bu durumda antibiyotik tedavisi gerekebilir.

Diğer bir durum bütün vücuda ve diğer organlara yayılmasıdır fakat bu nadir görülür..