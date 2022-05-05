Zlatan Ibrahimovic'ten Türk isme olay mesaj: Unutma...

Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'a video gönderdi ve "Unutma, sadece bir tane Zlatan var" dedi.

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe'nin en skorer ismi Serdar Dursun'a video gönderdi.

Dursun videoyu Instagram hesabından paylaştı. Ibrahimovic videoda, "Serdar unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlarımı yolluyorum. Kendine iyi bak ve desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun mesajın geçmişe yönelik olduğunu belirten "TBT (throwback thursday) from idol" ifadelerini yazdı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar Dursun bu sezon 33 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.