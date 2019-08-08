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Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da sahne alacak

30 Ağustos Zafer Bayram’nın 97.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da sahne alacak

30 Ağustos Zafer Bayram’nın 97. yıl dönümünde Gelibolu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek halk konserinde Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Ziynet Sali sahne alacak. Balıkhane Meydanında sahne alacak.


Gelibolu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.yıldönümünü coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. Pop şarkıcısı Ziynet Sali, Balıkhane Meydanında konser verecek. Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ilçe halkını gündüz yapılacak resmi kutlamaların ardından akşam düzenlenecek konsere katılmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
  1. konser

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