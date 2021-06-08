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Gündem

Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Giriş Sınavı'ndaki benzer soru iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:56:00 -
Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de benzer soru iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Liselere giriş için geçen pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. Bu konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı.

Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "İddia varsa onun somut olarak ortaya konması lazım. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

haysiyet

ben sınavda gorevliydim. Bir daha yıkıldım. artık çocuklara ders çalışın demeye utanıyorum. Bu kadar lakayit dusuncesiz soru ne gördüm ne duydum. düşünün 20tane matematik sorusunu matematik öğretmeni ancak bir saatte çözüyor
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