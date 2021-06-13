Ziya Selçuk: Sürecin yakın takipçisi olacağım!
Mardin’de yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatlarını kaybeden öğretmenlerle ilgili olarak konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sürecin yakın takipçisi olacağım" dedi.
Yeniakit Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden iki öğretmen için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı paylaşımda sürecin yakın takipçisi olacağını belirterek, "Suzan Basın ve Büşra Yıldız öğretmenlerimizi Mardin Nusaybin’de trafik terörüne kurban verdik. İki genç öğretmen, binlerce öğrencinin öğretmeni... Duygularımı anlatamam. Ailelerine sabır diliyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağım. Mekânları cennet, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.