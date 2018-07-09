Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mu oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçukt Selçuk olduğu iddia edildi. Yeni sistemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçukt Selçuk kimdir?

Ziya Selçuk kimdir?

iya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimci olan ve Prof. Dr. unvanı bulunan Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptı. Özel Maya Okulları'nın kurucusu olan Ziya Selçuk, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır. Ziya Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri

İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

·Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.