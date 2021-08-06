Ziya Selçuk istifa mı etti? MEB Bakanı Ziya Selçuk ayrıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kabinede görev yapan bir bakanın görevden alındığı onun yerine atama yapıldığı öğrenilince istifa eden bakan kim, görevden alınan ve yerine bakan atanan kim? soruları da bir hayli merak ediliyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Prof. Dr. Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Ziya Selçuk istifasına ilişkin ne dedi?

Selçuk, attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı; "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum."