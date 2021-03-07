Ziya Selçuk hakkındaki o iddialara MEB'den yalanlama: İtibar etmeyin

Sosyal medyada yayılan bir görselde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını takipten çıkardığı iddia edildi.

"İstifa mı ediyor?" sorusu gündeme geldi

Aynı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Ziya Selçuk'u takipten çıkardığı öne sürülürken, bu iddialar "Bakan Selçuk istifa mı ediyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Bakanlıktan jet yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. İddiaların "Asılsız" olduğu vurgulanırken, "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

İddia sosyal medyada gündem oldu

Öte yandan istifa iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar '#ZiyaSelçuklaDevam' başlığı altında bakana destek paylaşımları yaptı.