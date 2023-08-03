Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir?

1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in emri doğrultusunda Eskişehir'e gitti ve darbeye karşı hava harekâtını yönetti. Darbeci uçaklar, resmiyette Türkiye'nin uçakları olduğu için bu uçakları vurmak için prosedür gereği başbakanın yazılı emri gerekiyordu. Kadıoğlu da bu prosedür doğrultusunda Başbakan Binali Yıldırım'dan telefon görüşmesi sırasında yazılı emir istedi. Yıldırım da ses kaydının alınarak uçakların vurulmasını istedi. Bu doğrultuda darbenin merkezi olan ve Akıncı Üssü adıyla bilinen 4. Ana Jet Üssü dahil olmak üzere darbecilerin bulunduğu yerler ve darbeci uçaklar bombalandı.

2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına, 2017'de Hava Eğitim Komutanlığına atandı.

2022'de orgeneral rütbesine terfi etti. 19 Ağustos 2022 tarihinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine başladı.