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Zirveye sayılı günler kaldı

8 ülkeden konularında uzman 13 konuşmacının katılım sağlayacağı Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı, 4-7 Eylül tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy’de yapılacak.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:34
Zirveye sayılı günler kaldı

Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer,  8 ülkeden konularında uzman 13 konuşmacının katılım sağlayacağını aktardı.

Büyüközer: “4-7 Eylül CNR Food İstanbul Fuarı, 6. Hall’de GİMDES’in öncülüğünde Helal ve Tayyib ürün Sektörü yer alacaktır. Müslümanın olmazsa olmaz imani bir meselesi olan Helal ve Tayyib ürün talebini dejenere etmek isteyen nevzuhur Fuarcılar yüzünden üç senedir gerçek Helal ve Tayyib ürün üreten firmalarımızla bir fuarda bir araya gelemedik. CNR Expo yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, CNR Food İstanbul fuarında ayrı bir sektör olarak yer alabileceğimizi bildirdiler. Böylece, ‘Halkımızı Helal ve Tayyib ürünlerle buluşturuyoruz’ sloganı ile biz de bu fuarda yer almaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

2.5 milyar dolarlık hacim

Global ticaretin merkezi CNR Expo Yeşilköy’de, 4-7 Eylül tarihlerinde organize edilecek olan, Türkiye’nin en büyük gıda fuarı CNR Food İstanbul, yerli üretimi desteklemesinin yanı sıra kapılarını katılımcıların ihracat oranını artırmak için açıyor. Sektörün en büyük ticari gücü konumunda olan CNR Food İstanbul’un geçen sene meydana getirdiği toplam iş hacmi 2.5 milyar dolar iken fuarın bu yılki ticari hedefi ise bu rakamı yüzde 20 oranında artırmak olacak.

Sektörün en önemli 1800 markasının katıldığı CNR Food İstanbul, daha çok yabancı alıcı getirmek için ürün gruplarını da genişletti. Ticaret ağını Ortadoğu’dan, Avrupa’ya, Asya’dan Amerika’ya kadar yaymayı hedefleyen fuara bu yıl, 90’dan fazla ülkeden 45 binin üzerinde alıcı gelmesi bekleniyor.

Bine yakın yabancı firma temsilcisi

Dünyanın en önemli gıda firmalarının katılacağı CNR Food İstanbul, ihracatçı firmalar için büyük fırsatlar sunacak. Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Çekya, Türkmenistan, Arnavutluk, İtalya, İspanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Hindistan, Kıbrıs, Katar, Fas, Tunus, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden bine yakın yabancı firma temsilcisi fuarda, alım heyeti organizasyonuna katılarak B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:34
  1. Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı
  2. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer
  3. Helal ve Tayyib ürün
  4. CNR Expo
  5. CNR Food İstanbul fuarı
  6. CNR Expo Yeşilköy

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