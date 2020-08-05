Zirvedeki altınla ülkeler zenginleşti

Akit Ekonomi

Corona virüsü (Covid-19) tedirginliğinden ötürü dev ülkelerin küçülmeye gitmeleri, hükümetlerin ekonomileri kurtarmaya dönük adımları altını zirveye oturttu. Ekonomi yönetimlerinin art arda teşvik paketleri açıklamaları, merkez bankalarının da faizleri indirip varlık alımlarına yönelmeleri güvenli liman altını ön plana taşıdı.

Prim Üstüne Prim

Mart, nisan ve mayıs aylarında prim üstüne prim yapan altına talep arttı. Talebe paralel olarak temmuzda ons altın bin 980 doları geçti ve iki bin dolara yaklaşarak tarihi rekor kırdı. Bu rekor, altın rezervleri yüksek ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıda bulundu. Dünyada 200 bin tona varan altından 9 bin tonla en büyük payı alan ABD toparlanma eğilimine girdi. Almanya 4 bin tonla, İtalya ve Fransa 3 bin tonla, Çin 2 bin 500 tonla, Rusya 2 bin tonla ekonomide iddialı bir konuma geldi.

Japonya da Ön Planda

Covid-19’un darbe vurduğu ülkelerden Japonya 800 ton, Hollanda 700 ton, Birleşik Krallık 400 ton, İspanya 300 ton, Venezuela 200 ton, Güney Afrika 150 ton altın rezerviyle öne çıktı. Ekonomik bunalımda olan ülkelere kredi dağıtan Uluslararası Para Fonu’nun (International Monetary Fund-IMF) ise altın varlığı 3 bin tonu buldu.

İbre Yukarı Yönlü

Bu arada; onsa uyumlu olarak gram altın fiyatı temmuz sonunda pik yaptı. 450 lira seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatında ibrenin bir süre yukarı yönlü seyretmesi bekleniyor. Piyasa analistleri, güvenli liman olarak görünen altına rağbetin arttırdığına dikkat çekerek “Panik alımları da işin tuzu biberi oldu. Ons altın rekora koştu. Buna bağlı olarak gram altın yüzde 40-50 değerlendi. Altın değerinden fazla getiri sağladı. Ama şu muhakkak ki bundan sonraki kıymet artışları suni olacaktır” ifadelerini kullandı.

Eylül - Ekime Dikkat

Altın danışmanları da her platformda yatırımcılara “Acele etmeyin. Temkinli olun. Alım planlarınızı 3-4 aya yayın. Şu anki kıymet artışlarının suni olduğunu bilin” diye sesleniyorlar. Danışmanlar, ayrıca eylül ve ekim aylarının yatırımcıların altın satın almaları için elverişli olduğunu belirtiyorlar.