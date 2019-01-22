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Zirve yarışında Kasımpaşa'ya büyük çelme!

Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücadele konuk ekip Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

22 Ocak 2019 Salı 01:34
Zirve yarışında Kasımpaşa'ya büyük çelme!

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü 23. dakikada Umar Aminu kaydetti.

Konuk ekip bu sonuçla 10 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı ve rahat bir nefes aldı. Kasımpaşa ise ikinci yarının ilk haftasında sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.



Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Stat:Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Ergin Gözütok xx

Kasımpaşa: Ramazan x, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel xx, Özgür x (Azad Toptik dk. 88 ?), Pavelka x, Sa x, Tarkan xx (Sadiku dk. 46 x), Hajradinovic x (Heintz dk. 68 x), Trezeguet xx, Koita xx

Yedekler: Eray, Simone Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Veigneau, Çağatay
Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Talbi xxx, Saadane xxx, Mehmet Uslu xxx, Petrucci xxx, Abdullah Durak xx, Boldrin xxx (Nakoulma dk. 85 ?), Samudio xxx (Abarhoun dk. 74 xx), Umar Aminu xxx (Aatif dk. 78 x), Vedat Muriç xxx

Yedekler: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Çınar Tarhan, Musa, Koray

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Aminu (dk. 23) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Sa (Kasımpaşa), Orhan Ovacıklı, Boldrin, Muriç, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 01:34
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