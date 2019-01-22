Zirve yarışında Kasımpaşa'ya büyük çelme! Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücadele konuk ekip Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü 23. dakikada Umar Aminu kaydetti. Konuk ekip bu sonuçla 10 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı ve rahat bir nefes aldı. Kasımpaşa ise ikinci yarının ilk haftasında sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.







Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1 Stat:Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Ergin Gözütok xx



Kasımpaşa: Ramazan x, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel xx, Özgür x (Azad Toptik dk. 88 ?), Pavelka x, Sa x, Tarkan xx (Sadiku dk. 46 x), Hajradinovic x (Heintz dk. 68 x), Trezeguet xx, Koita xx



Yedekler: Eray, Simone Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Veigneau, Çağatay

Teknik Direktör: Mustafa Denizli



Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Talbi xxx, Saadane xxx, Mehmet Uslu xxx, Petrucci xxx, Abdullah Durak xx, Boldrin xxx (Nakoulma dk. 85 ?), Samudio xxx (Abarhoun dk. 74 xx), Umar Aminu xxx (Aatif dk. 78 x), Vedat Muriç xxx



Yedekler: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Çınar Tarhan, Musa, Koray



Teknik Direktör: Okan Buruk



Gol: Aminu (dk. 23) (Çaykur Rizespor)



Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Sa (Kasımpaşa), Orhan Ovacıklı, Boldrin, Muriç, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

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