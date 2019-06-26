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Ziraat'in yıldızları Türkiye şampiyonu oldu

1981 yılında kurulan ve Türk voleybolunun gelişmesi için altyapılara önem veren Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün yıldız takımı, namağlup olarak Türkiye şampiyonu olarak belirlendi

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:45
Ziraat'in yıldızları Türkiye şampiyonu oldu

İSTANBUL(AA) - Ziraat Bankası yıldız takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 1981 yılında kurulan ve Türk voleybolunun gelişmesi için altyapılara önem veren Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün yıldız takımı, namağlup olarak Türkiye şampiyonu oldu.

18-23 Haziran 2019'da Kocaeli'de düzenlenen 2018-2019 voleybol sezonu Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ziraat Bankası Spor Kulübü, finalde İzmir temsilcisi Arkas Spor ile karşılaştı. Ziraat Bankası Spor Kulübü, setleri 25-18, 24-26, 25-20, 25-21 alarak maçı 3-1 kazandı.

Böylece Ankara'daki il şampiyonası dahil oynadığı maçlarda rakiplerine sadece iki set veren Ziraat Bankası yıldız takımı, yenilgisiz Türkiye şampiyonu oldu.


- "Spor eğitimi kadar akademik eğitime de önem veriyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İlker Met, "Yıldız takımımız; Ziraat Bankası'nın Türkiye genelinde yaptığı taramalar sonucu seçilen, voleybol oynamaya yatkın, yaşları 16-18 arasında olan gençlerimizden oluşuyor. İl dışından gelen gençlerimizi Ankara'daki spor tesislerimizde konaklatıp bir yandan eğitimlerine de devam etmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Celalettin Fedakar'ın 2015 yılında henüz 14 yaşında iken aralarına katıldığını belirten Met, şu değerlendirmelerde bulundu:

"7 kardeş olan Celalettin'in ailesi Kahramanmaraş'ta ikamet ediyor. Celalettin, Ankara'da hem voleybol oynuyor hem de eğitimine devam ediyor. Kaptanımız ve diğer çocuklarımızın hepsi kendilerini sürekli geliştiriyorlar ve ilerleyen yıllarda milli takıma katkı sağlayabilecek oyuncular olabilmek için çalışıyorlar. Çocuklarımızın sportif teknik eğitimlerine ek olarak kariyer yönetimi, stres ve motivasyon yönetimi, finansal yönetim gibi gündelik yaşamlarına katkı sağlayacak konularda da eğitimler almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl başlattığımız uygulama ile yıldız takımı oyuncularımız Efeler Ligi takımımızda da oynamaya başladı. Spor eğitimi kadar akademik eğitime de önem veriyoruz ve Türk voleyboluna yeni yetenekler kazandırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."


- "Önümüzdeki yıl da altyapılara verdiğimiz önem artarak sürecek"


Şampiyonluğun uzun bir mücadele sonucu geldiğini aktaran Met, "Takımımız, bir yıl boyunca hem TVF Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde hem de altyapı yıldızlar kategorisinde Türkiye’nin çeşitli illerinde maçlara çıktı. Çocuklarımız bir yandan da eğitimlerine devam ettiler. Ailelerimiz çocuklarının yanında sürekli maçlarındaydılar. Ziraat Bankası çalışanları da takımımıza maçlarında destek oldular. Her maçımıza bir şölen havasında çıkmaya çalıştık. Önümüzdeki yıl da altyapılara verdiğimiz önem artarak sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldızlar takım kaptanı Celalettin Fedakar da 2001 doğumlu olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ta Spor Lisesi’nde okurken, beden eğitimi öğretmenim Alpaslan Hocam sayesinde voleybol ile tanıştım. Daha sonra Ziraat Bankası Spor Kulübü bana ulaştı ve Ankara’ya gelerek Ziraat Bankası Altyapılar Küçük Takım’da oynamaya başladım. Aynı zamanda lise eğitimimi de Ankara’da sürdürüyorum. Şu anda Ziraat Bankası Altyapı Genç Takım, Ziraat Bankası Altyapı Yıldız Takım ve TVF Voleybol Erkekler Ziraat Bankası 2. Lig takımlarımda voleybol oynuyorum. Üniversite eğitimim ile birlikte voleybol oynamaya da devam etmek istiyorum. Gelecekte Ziraat Bankası A Takımı ve milli takımda oynamayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:45
  1. şampiyon
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