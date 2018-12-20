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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:40
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun kura çekimi yarın yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre kupada son 16 turunun kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupada 5. turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleme sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da oynanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:40
  1. Futbol
  2. kura çekimi
  3. son 16 turu
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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