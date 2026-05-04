  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözlerinin yaşına bakmadılar! İran’dan, “Darısı Türkiye’nin başına” dedirten karar Avrupa ülkesinde panik! Türkiye 500 km menzilli füze sistemini aktif etti: Atilla'nın şimşekleri bölgede Kafayı çekince kendi kaptan pilot sandı “Canavar kamyon” kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı Ünlü beyaz eşya markası Bosch’un aileyi hedef alan skandal reklamı isyan ettirdi: Tam bir ikiyüzlülük Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız Netanyahu’yu uykusuz bırakan “FPV” kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı Tarih verildi, geliri bu sınırın altında olan herkese maaş geliyor! Kimler alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni ödeme modeli Proje saatler içerisinde kamuoyuna açıklanacak: Petrole alternatif bulundu Orduda beklenmedik gelişme! Yüzlerce pilot aynı anda istifa etti, çok büyük kriz çıktı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
"Canavar kamyon" kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Canavar kamyon” kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı

Kolombiya’nın Popayan kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında modifiye edilmiş bir kamyonun kontrolden çıkarak kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

#1
Foto - "Canavar kamyon" kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı

Kente bağlı Bulevar Rose arazisinde düzenlenen "Monster Truck (Canavar Kamyon) 2026" etkinliğinde, modifiye edilmiş bir kamyon engellerin üzerinden geçerken kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana daldı.

#2
Foto - "Canavar kamyon" kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı

Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır 40 kişi yaralandı.

#3
Foto - "Canavar kamyon" kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı

Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz, kadın sürücünün kontrolü kaybederek güvenlik bariyerini aştığını belirterek, "Bulevar Rose bölgesinde meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olay bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

#4
Foto - "Canavar kamyon" kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı

Kaza anına ait görüntülerde, kadın sürücünün engelin üzerinden geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybederek seyircilerin bulunduğu alana daldığı görülüyor. Polis Müdürü Julian Castaneda, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirtti.

#5
Foto - "Canavar kamyon" kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini ifade eden Castaneda, "Bu özel bir etkinlikti. Mekanik bir arıza meydana geldi ve araç pistten çıktı. Yaralı sayısı henüz netleşmedi. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!
Gündem

Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik buzlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarihi ziyaretiyle eriyor. Avrupa Siyasi Topl..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var

Katliam gibi olay Şanlıurfa’da yaşandı. Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralan..
Merz'den ABD açıklaması! Bekledikleri füzeler gelmeyecek
Dünya

Merz'den ABD açıklaması! Bekledikleri füzeler gelmeyecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin Almanya’ya orta menzilli Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırmasının şu aşamada olası görünmediğini..
ABD ataşesi önünde el pençe duran İP’liden hazımsızlık
Gündem

ABD ataşesi önünde el pençe duran İP’liden hazımsızlık

ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Birim Şefi ve Çalışma Ataşesi Kimberly Royston karşısında el pençe duran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve..
CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf
Gündem

CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf

Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu. Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına V..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23