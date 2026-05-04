Ankara’da köpek kavgası dehşete dönüştü! Baba ve oğlundan komşuya demir çubuklu infaz girişimi

Ankara’nın Ayaş ilçesinde komşu köpeklerin birbirine saldırmasıyla başlayan tartışma, bir babanın ve oğlunun komşularını demir çubukla darbetmesiyle sonuçlanan kan donduran bir kavgaya dönüştü. Başına aldığı darbelerle kafatası kırılan Tansel Gökmen yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırgan baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anları, köpek sahibi komşular arasındaki husumetin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi.

DEMİR ÇUBUKLU SALDIRI

Olay, 23 Nisan akşamı Ayaş’a bağlı Oltan Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddialara göre, Tansel Gökmen’in (57) köpeği, komşuları N.K. ile oğlu E.K.’nin sahibi olduğu iki köpeğe saldırmıştı. Duruma öfkelenen baba ile oğlu, Gökmen’i demir çubukla darbetmişti.

Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, Etlik Şehir Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alınmıştı.

BABA CEZAEVİNİ BOYLADI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba N.K. ile oğlu E.K. ise adliyeye sevk edilmişti. N.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gökmen’in ise hayati tehlikesinin hala devam ettiği öğrenilirken, olay anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.