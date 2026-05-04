3 ölü, 22 yaralı! Malatya'daki otobüs faciasının görüntüleri ortaya çıktı
3 ölü, 22 yaralı! Malatya’daki otobüs faciasının görüntüleri ortaya çıktı

Malatya Doğanşehir'de yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

 

5 kişi yoğun bakımda

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada kazanın Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde meydana geldiğini belirterek, yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığını ifade etti. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yavuz, "Şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. Yaralılarımızdan 5'i yoğun bakımda tedavi altındadır. İlk belirlemelere göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

 

Yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiğini kaydeden Yavuz, kazanın oluş şekline ilişkin adli makamlar ile güvenlik birimleri tarafından Cumhuriyet savcısının koordinesinde inceleme başlatıldığını belirtti. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelediklerini ifade eden Yavuz, ilk etapta bir aracın kaydığına dair görüntülerin bulunduğunu ancak kazanın kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağını söyledi.

 

Kazanın öğrenilmesinin ardından tüm ekiplerin kısa sürede bölgeye sevk edildiğini belirten Vali Yavuz, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanarak yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini ifade etti. Vali Yavuz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, çalışmalarda görev alan sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

