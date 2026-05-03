AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Biz CHP düşmanı değiliz! Yolsuzluk ve ahlaksızlığa karşıyız...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Bursa Mahalle Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Türkiye'yi büyük ve güçlü bir Türkiye olarak inşa etmeyi sürdüreceklerini belirten Büyükgümüş, mahalle başkanlarını "uç beyi" olarak nitelendirdiklerini anlattı. Büyükgümüş, Bursa'yı çok sevdiklerini dile getirerek, "Bursa ile aramıza hiç kimsenin girmesine asla müsaade etmeyiz. Tabii bu vesileyle Bursaspor'umuzu da gönülden tebrik ediyoruz. İnşallah Süper Lig şampiyonluğuyla tarihine altın harflerle yazdırdığı o güzel geçmişi yeniden ihya edecek." diye konuştu.

BURSA’NIN GELDİĞİ NOKTA KALPLERİ BURKUYOR

Bursa'nın son birkaç yılda özellikle yerel yönetimler eliyle geldiği noktanın kalplerini burktuğunu belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti: "Biz Bursa'nın tarihinden ilhamla hep güzellikle, hep AK davamızla birlikte yeni hizmetlerle bereketle, geleceğe Türkiye'yi taşıyacak lokomotif rolüyle anılmasını isteriz ama özellikle son haftalarda gördüğümüz, şahit olduğumuz Büyükşehir Belediyesi merkezli bu soruşturmalar gerçekten bizi üzüyor. Birçok vesileyle ifade ettik. Biz Cumhuriyet Halk Partisinin düşmanı değiliz. Biz millete hizmet yolunda, milletimize daha iyisini sağlamak için rekabet ettiğimiz bir anlayışla Türkiye'de siyaset yapıyoruz. İddiamızı ortaya koyuyoruz. Fikrimizi ortaya koyuyoruz ve her durumda milletimizin kararını başımızın tacı ederiz ama bu demek değildir ki yolsuzlukla, arsızlıkla, ahlaksızlıkla şehirlerimiz anılamaz. Bunun karşısında da milli iradenin gücüyle ve ilgili kurumlarla mutlaka devletimiz gereğini yapmalıdır."

ALLAH’IN İZNİYLE BU İŞ TAMAMDIR

Büyükgümüş, iftiraların karşısında hakikati söylemeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Şu güzel pazar gününde işini, aşını, ailesini bırakıp teşkilatımız, çok kıymetli mahalle başkanlarımız böyle sevgiyle, coşkuyla, dinamizmle bir araya gelmişse Allah'ın izniyle bu iş tamamdır. Bu çatının hangi noktasında görev yaparsak yapalım, nerede vazife üstlenirsek üstlenelim hepsi başımızın tacı. Bizim siyasi geleneğimizde, bizim siyaset anlayışımızda asla ve asla teşkilatçılık itibarıyla söylüyorum hiyerarşiye yer yoktur. Biz bakanlarından, mahalle teşkilatlarından, kabinesinden köy temsilcilerine kadar bir ve bütün halde davamızın, ideallerimizin tahakkuk etmesi için liderimizin vizyonunun, fikrinin, heyecanının Anadolu'ya yayılması için gönül seferberliğiyle çalışan inançlı kadrolarız. Bu davanın samimiyetini ve kudretini çok daha büyük bir mücadele azmiyle hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bu teşkilatın neresinde görev yaparsak yapalım omuzlarımızda tarihi bir sorumluluk var. Bugün görev yapanlar olarak geçmişin sorumluluğu bizlerin omuzlarında."

BİZ BÜYÜK TÜRKİYE İSTİYORUZ, ONLAR KÜÇÜK…

Büyükgümüş, bugün Türkiye'de iki siyasi anlayışın hakim olduğunu vurgulayarak, "Biri AK Parti'mizin liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği büyük ve güçlü Türkiye idealidir. Bu büyük ve güçlü Türkiye idealiyle tüm dünya mazlumlarına umut olacak, yarınları inşa edecek bir mücadele için biz siyaset yapıyoruz. Karşımızda Türkiye'nin, Avrupa'nın kenarında küçük, iddiasız bir ülke olarak yoluna devam etmesini savunanlar var. Tercih bu, karar bu. Hangi noktada, nerede vazifemiz varsa yapacağımız çalışmalarla bu mücadeleye ışık tutacak olanlar da bizleriz" ifadesini kullandı.

Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Küplüpınar Mahalle Başkanı Erkan Kuner de birer konuşma yaptı. AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç ve Mustafa Yavuz ile çok sayıda partilinin katıldığı program daha sonra basına kapalı devam etti.