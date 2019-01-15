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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

15 Ocak 2019 Salı 19:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:55
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