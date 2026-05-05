Ata tohumundan gelen bu lezzete talep çok!

Erzurum’un Uzundere ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen ekmekler, ata tohumundan gelen buğdayla sofralara ulaşıyor. Cihan Bağdatlı'nın üretiminde kullandığı buğdaylar, ata tohumlarından yetiştiriliyor ve su değirmenlerinde öğütülerek una dönüştürülüyor. Geleneksel yöntemlerin korunarak üretildiği bu ekmekler, hem lezzeti hem de doğallığıyla öne çıkıyor.

Artan ilgi karşısında siparişlere yetişmekte zorlandığını belirten Bağdatlı, doğal ve sağlıklı ekmek üretimine devam edeceğini ifade ediyor. Bölge halkı başta olmak üzere çevre illerden de talep gören geleneksel buğday ekmeği, eski usul üretim anlayışını günümüze taşıyor.