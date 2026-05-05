Sessiz sedasız iflasın eşiğine geldiler! 14 ülkeye üretim yapan Türk tekstil devi "Buraya kadar" dedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sessiz sedasız iflasın eşiğine geldiler! 14 ülkeye üretim yapan Türk tekstil devi "Buraya kadar" dedi

Denizli’de faaliyet gösteren ve 14 farklı ülkeye bebek tekstili ihraç eden Ataca Tekstil, içine düştüğü finansal darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talep etti. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için 3 aylık geçici mühlet kararı vererek süreci yönetmek üzere bir komiser heyeti atadı. Avrupa’dan ABD’ye kadar geniş bir pazarda aktif olan tekstil devinin yaşadığı bu kriz, sektördeki ekonomik baskıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de ekonomik zorluklar yaşayan şirketler arasına bir yenisi daha eklennd. Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ataca Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için geçici mühlet kararı verdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi kapsamında alınan karara göre, 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete 3 ay süre tanındı.

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi için bir komiser heyeti atadı. Bu kapsamda Adnan Selçuk, Engin Erenler ve Müyeser Kavaklı’dan oluşan heyet, şirketin mali ve idari faaliyetlerini denetleyecek.

2014 yılında kurulan Ataca Tekstil, örme giyim ve ev tekstili alanında üretim yapıyor. Şirketin ürün gamında özellikle bebek tekstili öne çıkarken, tulum, pijama, uyku tulumu, tişört, kundak, tayt, body gibi giyim ürünlerinin yanı sıra battaniye, havlu, çarşaf, nevresim ve panço gibi ev tekstili ürünleri de bulunuyor.

Ataca Tekstil üretiminin önemli bir bölümünü yurt dışına yapıyordu. Başta Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştiren şirketin, İspanya, İsviçre, İsveç, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, ABD ve Rusya gibi pazarlarda da aktif olduğu biliniyor.

