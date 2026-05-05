Sessiz sedasız iflasın eşiğine geldiler! 14 ülkeye üretim yapan Türk tekstil devi “Buraya kadar” dedi

Denizli’de faaliyet gösteren ve 14 farklı ülkeye bebek tekstili ihraç eden Ataca Tekstil, içine düştüğü finansal darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talep etti. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için 3 aylık geçici mühlet kararı vererek süreci yönetmek üzere bir komiser heyeti atadı. Avrupa’dan ABD’ye kadar geniş bir pazarda aktif olan tekstil devinin yaşadığı bu kriz, sektördeki ekonomik baskıları bir kez daha gözler önüne serdi.