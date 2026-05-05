Güneş'te büyük patlama!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güneş'te büyük patlama!

Rus bilim insanları, dün Güneş üzerinde meydana gelen en güçlü patlamayı, güneş lekeleri bölgesi 4424 (N16W77) üzerinde gözlemledi.

Moskova Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, pazartesi sabahı meydana gelen güneş patlamasının, Mayıs ayının başından bu yana kaydedilen en güçlü patlama olduğu belirtildi.

Enstitünün yayımladığı raporda, “sabah saat 04:33’te (Moskova saatiyle), Güneş üzerinde M1.8 sınıfında güçlü bir patlama gözlemlendi. Bu patlama 31 dakika sürdü ve güneş lekeleri 4424 (N16W77) bölgesinde meydana geldi” ifadelerine yer verildi.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü ise geçen hafta, Dünya’ya bakan Güneş yüzeyinde yedi ayrı güneş lekesi grubunun oluştuğunu duyurmuş ve bu lekelerin Dünya’ya etkisi olabilecek güneş patlamalarına yol açabileceğini belirtmişti.

Güneş patlamaları, yaydıkları X-ışını şiddetine göre A, B, C, M ve X olmak üzere beş sınıfa ayrılıyor. A sınıfı en düşük şiddeti (Dünya yörüngesinde metrekare başına 10 nanowatt) temsil ederken, her bir üst sınıfta enerji yaklaşık 10 kat artıyor.

Bu tür patlamalar, manyetik fırtınalara yol açarak enerji sistemlerinde aksamalara neden olabiliyor. Ayrıca kuşların ve diğer hayvanların göç yollarını etkileyebiliyor, iletişim ve navigasyon sistemlerinde de sorunlara yol açabiliyor.

+90 (553) 313 94 23