Amedspor Süper Lig’e çıktı, ortalık şimdiden karıştı! Trabzonspor’dan çok konuşulacak tavır
Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Amedspor için Türk futbolunun dev kulüpleri tebrik mesajları yayınlarken, Trabzonspor’un tavrı spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından bordo-mavili kulübün sessiz kalması, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Diyarbakır temsilcisinin lige yükselişiyle başlayan bu "tebrik" farkı, yeni sezon öncesi kulüpler arasındaki tansiyonun sinyallerini verdi.