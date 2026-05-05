Koç Holding doymuyor: Gözünü şimdi de o sektöre dikti
Tüpraş, Opet ve Arçelik'teki hisse satışlarıyla son dönemde dikkati çeken Koç Holding şimdi de sağlık sektörüne el atmaya başladı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Koç Topluluğu'nun sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketi Koç Medical BV, Temmuz 2023'te Türkiye'nin köklü tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri şirketi Bıçakcılar Global Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'yi bünyesine katmıştı.
Holding, 2024 yılında da sağlık alanında yatırımlarını sürdürmeye devam etti. Koç Holding Antalya merkezli Anatolia Hospital markasıyla faaliyet gösteren Kemer Medical Center'ın yüzde 80 hissesini satın aldı. Bu anlaşmayla Antalya, Kemer, Belek, Side, Alanya, Aspendos ve Lara'daki 7 hastane ve bölgedeki önemli sağlık turizmi potansiyeli holding bünyesine geçti.
Amerikan Hastanesi, 1995 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı bünyesinde hizmet veriyor. Koç Üniversitesi Hastanesi de 2014 yılında hizmete açıldı. Bodrum Amerikan Hastanesi, Amerikan Tıp Merkezi, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, VetAmerikan Hayvan Hastanesi grubun bünyesindeki diğer sağlık kuruluşları.
Ayrıca İzmir Amerikan Hastanesi'nin de mayıs-haziran aylarında açılması planlanıyor. olding, sağlık alanındaki bu yatırımlar dolayısıyla Sağlık Grubu Başkanlığı kurulmasına karar verdi.
. Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları CEO'su olarak görev yapan Dr. Erhan Bulutcu'nun da mevcut sorumlulukları uhdesinde kalacak şekilde Sağlık Grubu Başkanı olarak atanması kararlaştırıldı.
