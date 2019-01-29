Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, yarın yapılacak
Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan 7 takımın yanı sıra Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak rövanş maçının ardından çeyrek final bileti alacak son ekibin de netleşeceği kupada, eşleşmeler belli olacak.29 Ocak 2019 Salı 09:18
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor'un yanı sıra, Galatasaray-Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.
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