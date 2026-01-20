  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kış aylarında soğuk değil, kapalı alanlar hasta ediyor! Suriye ordusu Haseke kapılarına dayandı: Şara’dan terör örgütüne "Ya teslim ol ya yok ol" resti! Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia Dışişleri Bakanı Saar'a talimat veren Netanyahu'nun bakış açısı: Türk ve Katar ordularına izin vermeyecekmiş miş... Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar Terörün gerçek yüzü: SDG kaçarken Suriye'yi enkaza çevirdi, baraj altından cephanelik çıktı! ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta fikstürü açıklandı
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta fikstürü açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta fikstürü açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 3. hafta fikstürü şöyle:

3 Şubat Salı

13.00 Iğdır FK - Antalyaspor

15.30 Samsunspor - Bodrum FK

18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı

20.30 Trabzonspor - Fethiyespor

4 Şubat Çarşamba

13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor

15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir

18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

20.30 Galatasaray - İstanbulspor

5 Şubat Perşembe

13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK

15.30 Konyaspor - Aliağa

18.00 Kocaelispor - Beşiktaş

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

Fenerbahçe hata yapmadı
Fenerbahçe hata yapmadı

Spor

Fenerbahçe hata yapmadı

Aston Villa’da sakatlık kabusu: Fenerbahçe maçı öncesi Emery’den flaş açıklamalar!
Aston Villa’da sakatlık kabusu: Fenerbahçe maçı öncesi Emery’den flaş açıklamalar!

Spor

Aston Villa’da sakatlık kabusu: Fenerbahçe maçı öncesi Emery’den flaş açıklamalar!

EuroLeague’de 7. kez çift maç haftası yaşanacak! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’i zor maçlar bekliyor
EuroLeague’de 7. kez çift maç haftası yaşanacak! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’i zor maçlar bekliyor

Spor

EuroLeague’de 7. kez çift maç haftası yaşanacak! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’i zor maçlar bekliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23