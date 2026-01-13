Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının 2. haftası bugün oynanacak olan 4 maçla başlayacak. Kupada üç günde 12 maç oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak ikinci hafta maçları 15 Ocak Perşembe günü sona erecek.
Müsabakaların programı şöyle:
Bugün:
13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)
20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)
Yarın:
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 Ocak Perşembe:
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)