  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi! Fransız çiftçilerden polise boğa hamlesi: Barikatları böyle yıktılar Diyarbakır'da korkutan patlama! O anlar kamerada Küresel piyasalarda "Güvenli liman" rüzgarı: Altın ve gümüşte tarihi zirve! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi Furkan Bölükbaşı tahliye edildi AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş! Hırsızlıkla suçlanan Ruşen Çakır sessizliğini bozdu: Özür dilerim
Spor Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor
Spor

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının 2. haftası bugün oynanacak olan 4 maçla başlayacak. Kupada üç günde 12 maç oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının 2. haftası bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak ikinci hafta maçları 15 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Müsabakaların programı şöyle:

Bugün:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

Yarın:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Ocak Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı başlıyor

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı başlıyor

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti

Spor

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23