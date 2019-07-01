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Ziraat Odası’ndan meyve suyu fabrikalarına tepki

Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, meyve suluk şeftali fiyatı ile alakalı açıklama yaptı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
Ziraat Odası’ndan meyve suyu fabrikalarına tepki

Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, meyve suluk şeftali fiyatı ile alakalı açıklama yaptı. Kaya, "Bölgemizde ve Bursa’da meyve suluk şeftali toplayan firmaların geçtiğimiz yıllarda verdikleri fiyatları bu yıl revize etmeleri beklenirken, 40 kuruşların konuşulması üreticiyi tedirgin etmektedir" dedi.


Çanakkale’de birçok ürün yetiştiğini her fırsatta dile getiren Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Burada en yoğun olarak ürütülen ürünlerden biri de şu günlerde bölgemizde başlayan şeftalidir. Bölgemizde ve Bursa bölgesinde meyve suluk şeftali toplayan firmaların geçtiğimiz yıllarda verdikleri fiyatları bu yıl revize etmeleri beklenirken, 40 kuruşların konuşulması üreticiyi tedirgin etmektedir. Marketlerde 200 mililtre meyve sularını 1 TL ile 1 lira 80 kuruşa kadar satıldığı şu günlerde, firmaların ellerini vicdanlarına koyması gerekmektedir. Konuşulan fiyatlar üretici kanadından benimsenmemektedir. Hasadın hızlanacağı şu günlerde üreticiyi memnun edecek fiyatların oluşması için firmaların rekabetçi fiyatlarla üreticiye gelmesi gerekmektedir. Fiyatlar bu durumdayken, birçok üretici bu fiyattan alım yapılmasının toplama fiyatlarını bile karşılamadığını belirtiyor. Dikkat çekmek istediğim nokta şu; raflardaki meyve suyu satış fiyatları düşmemesine rağmen alım fiyatları neden yüzde yüz oranında düşüyor? Üretici mağduriyeti firmalara da yansır. Firmaların üreticinin çıkarlarını düşünmesi gerekiyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Bu düzensizliğe, bu vicdansızlığa artık bir son verilmeli"


Çanakkale’de meyve suyu için alım yapan beş firma olduğunu hatırlatan Başkan Kaya, "Bu firmaların daha fedakar ve hakkaniyetli olmaları lazım. Ama bu firmalar bu fiyatlardan alım yapmak için ısrar ederlerse üretici büyük sıkıntılar yaşar. Bu düzensizliğe, bu vicdansızlığa artık bir son verilmeli. Yeter artık! Sanayici aklını başına alsın. Bu sektörün üreticileri meyve suluk sanayicisinin amelesi değil. Kazan-kazan modeli oluşmadıktan sonra, tesislerinde bu ürünü önümüzdeki yıllarda bulamayacaklar ve bu sektördeki istikrarı da bozacaklar. En son en büyük zararı üreticiyle birlikte kendileri göreceklerdir. Şu unutulmamalıdır ki; bu sektörün en büyük aktörü üreticidir. Sektörün en büyüğünden bile, biz daha büyüğüz. Sanayici fiyatlarını gözden geçirmelidir. Üretici kazanmadan sanayici kazanamaz. Önce çiftçiye kazandıracaklar, sonra kendileri zaten kazanacaklardır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
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