Ziraat mühendisleri: İklim değişikliğine dayalı tarım takvimi kaçınılmaz!

Ünal, Türkiye'nin topografik yapısıyla Akdeniz kuşağındaki diğer ülkelerden farklı olduğunu, buna bağlı yağış rejiminde de değişiklikler görüldüğünü kaydetti. Çalışmalara göre, mevsimsel olarak güneyden kuzeye doğru azalarak devam eden bir sapma bulunduğuna dikkati çeken Ünal, "Bu durum doğu bölgesine doğru uzanıyor. Dağlarda eskiden çok olan kar yağışlarının azalması anlamına gelen bu durum, hem su rezervlerinin hem de toprakta biriken suyun azalması demek. Bu durum tarımsal ürünlerin ihtiyaç duyduğu toprak nemini doğrudan etkiliyor. Ayrıca bu mevsimsel sapmalar bitkiler için zararlı organizmaları da artırıyor. Tarımda istediğiniz kadar iyi malzeme ve yeterli su kullanın, iklimi etkin değerlendiremezseniz her şey çöpe gider. Mevsimsel sapmalara ilişkin simülasyonlar yapılıp belli tarihler arasında "Ekime uygundur" tavsiyesiyle çiftçilere yol gösterilmelidir” dedi.