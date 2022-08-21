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Ekonomi Ziraat Katılım’dan 2022 için 150 şube hedefi
Ekonomi

Ziraat Katılım’dan 2022 için 150 şube hedefi

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, sene sonuna kadar 150 şubeye ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:51:00 -
Ziraat Katılım’dan 2022 için 150 şube hedefi

Özdemir, şubeleşme çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti. Özdemir, “Yozgat’la 142’nci şubemize ulaştık. İnşallah sene sonuna kadar 150 şube açmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da şube sayımızı arttırarak büyümemizi devam ettireceğiz. Bu yıl katılım bankaları arasındaki yerimizi daha üst sıralara taşımış olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda büyümemizi devam ettirerek zirveye oynamaya devam edeceğiz” dedi.

Özdemir, Ziraat Katılımın 7 yıla birçok başarı sığdırdığını ve birçok ilke imza attığını dile getirdi.

Üreticiye yardım

Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda, faizsiz finans sistemi kuralları içerisinde tarımsal kredi kullanmak isteyenlere yardımcı olacaklarını belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah bu yıldan itibaren tarım sektörümüzde de tarımsal sübvansiyonlu kredilerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Katılım bankaları, faizsiz finans kuralları çerçevesinde hizmet veren bankalardır.

Diğer bankacılık hizmetlerinin tamamını vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bu hizmetleri aynı zamanda faizsiz finans sistemi prensipleri doğrultusunda veriyoruz.”

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