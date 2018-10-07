Ziraat Katılım'dan 175 milyonluk kira sertifikası ihracı daha

Ziraat Katılım Varlık Kiralama 175 milyonluk kira sertifikası ihraç edecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan bilgiye göre Ziraat Katılım Varlık Kiralama, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 175 milyon TL tutarında kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesini yayınladı.

Açıklamada, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 175 milyon TL tutarında, 91 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylamanın yapıldığı kaydedildi.