Ziraat Katılım sukuk ihraçları Viyana Borsası'nda

Ziraat Katılım, uluslararası sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bankanın, 1,5 milyar dolar tavan tutarlı MTN (Medium Term Note) programı kapsamında gerçekleştirdiği sukuk ihraçları, Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Yurt dışından uygun maliyetlerle temin edilen, 3 yıl vadeli ve toplam 150 milyon dolar tutarındaki iki ayrı sukuk ihracı, Wiener Börse'de (Viyana Borsası) kote edildi. Söz konusu işlem, bir Türk katılım bankasının Viyana Borsası'nda gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracı olma özelliğini taşıyor.

Halihazırda uluslararası piyasalarda toplam 2 milyar dolar tutarında sukuk ihracı dolaşımda bulunan Ziraat Katılım, yeni işlemle birlikte hem dış kaynak çeşitliliğini artırdı hem de Türkiye ekonomisine uzun vadeli kaynak teminine katkı sundu.

Viyana Borsası tarafından Ziraat Katılım adına düzenlenen "Wiener Börse Gong Çalma Töreni"ne uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve sermaye piyasası temsilcileri katıldı.

Organizasyonun, bankanın küresel finans piyasalarındaki görünürlüğünü ve uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini güçlendirdiği belirtildi.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Viyana Borsası'nda bir Türk katılım bankasının ilk sukuk ihracının kote edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, son 10 yılda güçlü bir büyüme performansı sergilediklerini ve uluslararası finansman işlemleri sayesinde geniş bir yatırımcı tabanına ulaştıklarını ifade etti. Özdemir, söz konusu gelişmenin bankanın başarı hikâyesinde önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Özdemir ayrıca, Ziraat Katılım'ın reel ekonomiyi destekleyen ve katılım finans ilkelerine dayanan yaklaşımıyla hem yurt içinde hem de küresel ölçekte sürdürülebilir büyümesini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.