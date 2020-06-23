Ziraat Bankası'ndan damızlık sığır yetiştiricilerine destek

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, yurt içinde doğan dişi hayvanların mümkün olduğu kadar büyük kısmının hayatta ve üretimin içinde tutulmasını amaçladıklarını belirterek, "Kendi kaynaklarımızı bu şekilde koruyarak hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı konumuna geçebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre geçen günlerde Tokat Valiliği ile "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ismiyle koyunculuğun geliştirilmesine yönelik projesinin ilk adımını atan banka, bu defa da büyükbaş dişi hayvanların kesilmesini önlemek ve damızlık hayvan ithalatını azaltabilmek amacıyla geliştirdiği proje kapsamında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ((TDSYMB) ve Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde İl Birlikleri ile iş ortaklıkları kurdu.

Banka geliştirdiği modelle ülkede özellikle küçük ölçekli işletmelerde görülen ve buzağı ölümlerinde etken olan besleme ve bakım sorunu ile işletmelerin nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için dişi hayvanların et üretimi amacıyla kestirilmesi sorununa çözüm sağlamayı amaçlıyor. Bu modelle ayrıca küçük ölçekli işletmelerin muhtelif nedenlerle bakamayacakları dişi hayvanlarını gerçek değerinden satılabilmesine ve bu hayvanların süt hayvancılığı yapan işletmelerde üretime devam etmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Uygulama kapsamında Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde Damızlık Birlikleri ile ortaklıklar kuruldu. Bu ortaklıklar üreticilerin kapasite fazlası veya bakamayacaklarını düşündükleri dişi hayvanlarıyla ilgili olarak üç alternatif sunacak.





- Üreticilere alternatif çözümler





"Değerinde sat, peşin ödeme al" birinci alternatif. Üretici bakamayacağı ya da nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla satmak istediği dişi buzağı, dana ya da düvesini gerçek değerinden bu ortaklıklara satıp parasını peşin olarak alabilecek.

"Küçük hayvanla peşinat öde, yetişkin hayvan al" ikinci alternatif. Üretici dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara gerçek değeri ile peşinat olarak verip, doğuma hazır gebe düve ya da inek alabilecek. Aradaki fark için Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği ile Ziraat Bankasından kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.

Bu iki alternatifte üreticilerden alınan hayvanlar uygun koşullarda beslenip, bakımı yapılacak ve gebe düve ihtiyacı olan üreticilere satılacak. Böylece dişi hayvanlar gerçek yetiştirilme amaçlarına uygun olarak süt üretimi için kullanılacak ve doğuracakları yavrular da sürüye katılmış olacak.

"Küçük hayvanını emanet bırak, yetiştiğinde geri al" üçüncü alternatif. Üretici bakımını yapamayacağı ama elden çıkarmak istemediği dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara teslim edecek. Bu hayvanlar, doğum yapıncaya kadar ortaklıklara ait işletmelerde bakılacak. Doğum yaptıktan sonra yavrusuyla üreticiye geri verilecek. Üreticiler yetiştirme dönemindeki bakım masraflarını ödemek için de Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği ile Ziraat Bankası'ndan kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.





- Sözleşmeli üretim modeliyle kaba yem üretiliyor, yine çiftçi kazanıyor





Ziraat Bankası ile Damızlık Birliklerinin kurduğu ortaklıklarda bakılacak hayvanların kaba yem ihtiyacı da sözleşmeli üretim modeliyle üretiliyor. Yonca ve silajlık mısır üretimi konusunda sözleşme imzalanan üreticilere ürün bedelinin belirli bir kısmı avans olarak veriliyor, kalan kısmı ise ürünün teslim tarihinde ödeniyor.

Bu uygulama ile üreticiler pazar sorunu yaşamadan planlı şekilde üretim yapıyorlar ve ürünlerini gerçek değeriyle satarak bedelini ürünü teslim ettiklerinde peşin olarak tahsil ediyorlar. Böylece hem ortaklıklar daha uygun maliyetle yem tedarik ediyor hem de yem üreten çiftçiler kazanıyor.





- "Yılmadan ve yorulmadan yerli ve milli üretim hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, üreticilerin piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için istikrarlı bir fiyat yapısı kurulması amacıyla bu iş birliğinin yapıldığını belirtti.

Yetiştiricilerin sağlıklı ve kaliteli düve alırken, kaliteli kaba yeme ekonomik olarak ulaşmaya çalışırken ya da yetiştirdiği buzağı ve düvelerini piyasa koşullarının altında satmak zorunda kaldıklarında yaşamakta oldukları sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"İl Birliklerimiz son yıllarda damızlık düve işletmesi yatırımlarına hız vererek ve kurdukları makine parkları ile yem bitkisi yetiştiriciliğine destek olarak sahada bu açığı bir nebze de olsa kapatmaya çalışıyordu. Şimdi Ziraat Bankası'nın verdiği destek ve güçle orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecek duruma gelindi. Kaliteli üretim odaklı planlama yaparak yılmadan ve yorulmadan yerli ve milli üretim hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Üreticilerimizin kullandıkları tarım kredilerine sağladıkları sübvansiyonlarla güçlü şekilde destek veren Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve bu modelin hayata geçirilmesi için verdikleri destek nedeniyle Sayın Ziraat Bankası Genel Müdürümüze ve diğer yöneticilerine teşekkür ediyor, iş birliğimizin ülkemiz hayvancılık sektörüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."





- "Kendi kaynaklarımızın korunması ile hayvan ithalatına gerek kalmayacak"







Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Üçüncü Tarım ve Orman Şurası kapanış toplantısında Ziraat Bankası'nın çiftçilerle çok daha geniş kapsamlı iş birlikleri geliştireceğini ve alışılmışın dışında destekler sağlayacağını ve belki de onlarla ortak olacağını ifade ettiğini hatırlattı.

Sayın Cumhurbaşkanının ipuçlarını verdiği yeni iş modellerinden bir tanesini daha hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten, Pişmaf, "Bu uygulama ile amacımız yurt içinde doğan dişi hayvanların mümkün olduğu kadar büyük kısmının hayatta ve üretimin içinde tutulmasını sağlamaktır. Kendi kaynaklarımızı bu şekilde koruyarak hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı konumuna geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün açıkladığımız model kapsamında üretim fonksiyonunu Damızlık Birlikleri ve çiftçilerimiz yerine getiriyor. Biz de bu yapının finansal ve idari yönetimini sağlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Pişmaf, bu modelle banka, üretici örgütü ve üreticilerin içinde bulunduğu bir ekosistem oluşturmayı ve ortaya çıkan karı bu ekosistemdeki herkesle paylaşmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Bu konuda özel sektörle de iş birliğine açık olduklarını belirten Pişmaf, "Damızlık Birlikleri ile kurduğumuz bu ortaklıkların çiftçilerimize, tarım sektörüne ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.