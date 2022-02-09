Ziraat Bankası takibe düşen kredi faizleri silinecek mi? Ziraat Bankası takibe düşen borçlar nasıl ödenir?

Ziraat Bankası üzerinden çiftçiler kredi kullanmakta. Ziraat Bankası’ndan kredi kullandığı halde ödemede güçlük çekilen ve bundan dolayı da takibe düşenler borçlarını ödemek için yeni bir düzenleme bekliyordu. Ziraat Bankası tarafından kredi borcu takibe düşen çiftçiler için ödeme kolaylığı sağlanacak. Borcunu tek seferde ödeyen çiftçilere faiz uygulanmayacak. Tek seferde ödeme yapamayan çiftçiye 60 ay faizsiz taksitlendirme olacak. Peki Ziraat Bankası takibe düşen borçlar için ödeme başvurusu ne zaman?

Ziraat Bankası takibe düşen kredi faizleri silinecek mi?

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine kolaylık sağladıklarını söyledi. Takibe düşen kredi borçlarını çitfçiler ne zamana kadar öderse takibe düşülen faizler silinir?

Ziraat Bankası yasal takip kaldırma başvurusu ne zaman yapılacak?

30 Kasım 2021 tarihine kadar takibe düşen çiftçiler için kolaylık sağlandığını belirten Recep Türk, bu kapsama giren çiftçilerden borçlarını tek seferde ödeyenler için kredinin takibe düştüğü tarihten sonraki dönem için faiz alınmayacağını açıkladı. Uygulamanın 31 Mart’a kadar sürdürüleceği belirtilirken takibe düşen kredi borcunu bir seferde ödeme imkanı bulunmayan çiftçilere ise faizsiz olarak 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak.

Ziraat Bankası kredi kartı borcu erteme nasıl yapılır?

Ziraat Telefon Bankacılığı ile Kredi Kartı Borcu Ekstre Erteleme: 444 00 00 veya 0850 258 00 00 numaralı telefonu arayarak, sesli yanıt sisteminin “Kart İşlemleri” bölümüne 1(bir) tuşu ile bağlanıp, bu menüde yer alan “Ekstre İşlemleri” seçeneği sayesinde, NEFES AYLARI özelliğine başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Şubeleri ile Kredi Kartı Borcu Ekstre Erteleme: Kredi kartı borç erteleme işlemini Ziraat Bankası şubeleriyle de gerçekleştirebilirsiniz. Nüfus cüzdanınızla birlikte herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek, Gişe İşlemleri bölümü için sıra almanız durumunda, sıranız geldiğinde görevliye kredi kartınınız için NEFES AYLARI özelliğinden yararlanmak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır.