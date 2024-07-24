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Ekonomi Ziraat Bankası Mısır Temsilciliği faaliyetlerine başladı
Ekonomi

Ziraat Bankası Mısır Temsilciliği faaliyetlerine başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 13:15:00 -
Ziraat Bankası Mısır Temsilciliği faaliyetlerine başladı

Ziraat Bankası, uluslararası hizmet ağına Mısır temsilciliğini dahil etti. Ziraat Bankası Mısır Temsilciliği faaliyetlerine başladı. Kahire şehrinde faaliyete başlayan temsilcilik, müşteriler ile muhabir bankalar arasında koordinasyonu sağlayarak, iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Ziraat Bankası, Mısır Temsilcilik Ofisi ile 19 ülke 122 noktada global bir banka olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yurtdışında da hizmet ağı en yaygın Türk bankası olan Ziraat Bankası, faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor. Yakın zaman önce Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) faaliyet göstermek için lisans alan Bankamız, Mısır Merkez Bankası’ndan Temsilcilik Ofisi statüsünde faaliyet onayı almıştır.

Kahire şehrinde faaliyete başlayan Temsilciliğimiz, müşterilerimiz ile muhabir bankalarımız arasında koordinasyonu sağlayarak, iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Faaliyet gösterdiği ülkelerde etkinliğini daha da arttıran ve yeni coğrafyalarda yaygınlaşma yönündeki çalışmalarına hızla devam eden Ziraat Bankası, Mısır Temsilcilik Ofisi ile 19 ülke 122 noktada global bir banka olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Ziraat Finans Grubu olarak dış ticaretin finansmanında etkinliğimizi artırma stratejilerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de uluslararası alanda derinleşme ve yaygınlaşma yönündeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."
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