THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile anlaşmasını uzattı

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:16
Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile anlaşmasını uzattı

SARAYBOSNA (AA) - Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NSBİH) ile sponsorluk anlaşmasını uzattığını açıkladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine Ziraat Bank Bosna Hersek Genel Müdürü Yusuf Dilaver, NSBİH Genel Sekreteri Adnan Dzemidzic, NSBİH Pazarlama Müdürü Almir Murtezic ve Ziraat Bank Bosna Hersek Kurumsal İletişim Müdürü Admir Murtezic katıldı.

Bosna Hersek'te 21 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, Dilaver'in "NSBİH ile 6 yıldır süren iş birliğimizi devam ettirmekten son derece mutluyuz. Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nı UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği başarılar nedeniyle de tebrik ederim." ifadelerine yer verildi.

Spor ve sporculara önem verilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek sporuna her zaman destek sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:16
  1. Bosna Hersek Futbol Federasyonu
  2. sözleşme
  3. ziraat bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
    1. Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
    2. Bakan Albayrak açıkladı: İndirim 3 ay..
    3. Her yıl 10 milyon ishalden ölüyor!
    4. Bisküvinin nefes borusunu tıkadığı..
    5. Yunanistan o üç kahramana vatandaşlık..
    6. KİT'lerdeki istihdam rakamları
    7. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonuna 4..
    8. Adıyaman'da yem fabrikasında korkutan..
    9. İstanbul’u yakıp kül eden patlıcan..
    10. Dolar 2018'i nasıl kapattı? İşte son..
    11. 82 yaşındaki kadın evinde düşüp öldü
    12. Safranbolu'ya yılbaşı ilgisi
    13. İran'daki eylem rejim karşıtı..
    14. Minibüs kullanan 13 yaşında çocuk..
    15. Çorum'da DAEŞ operasyonu: 5 Iraklı..
    16. KİT ve özelleştirilecek kuruluşların..
    17. Afrika ülkesinde OHAL ilan edildi
    18. Yalova'da sahte içki operasyonu: 4..
    19. BM'den Husilere "Yemen'e yardımların..
    20. Bursa'da 2 ayrı olayda çatıdan düşen 2..
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!