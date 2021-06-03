Ziraat Bank Özbekistan 5’inci şubesini Fergana’da açtı

Yurt dışında geniş bir hizmet ağına sahip Ziraat Finans Grubu’nun üyesi Ziraat Bankası’nın iştiraki Ziraat Bank Özbekistan, Taşkent ve Semerkant’taki 4 şubesinin ardından ülkedeki 5’inci şubesini Fergana şehrinde hizmete açtı. Ziraat Bank Özbekistan Genel Müdürü Zafer Canpolat, açılışta yaptığı konuşmada, 1993 yılında Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak bankacılık sektörüne adım atan Ziraat Bank Özbekistan’ın, yüzde 100 Türk sermayeli bir banka olmakla birlikte Özbekistan’ın yerel bankası olduğunu kaydederek, Ziraat Bank Özbekistan’ın Taşkent ve Semerkant’taki 4 şubesinden sonra 5’inci şubesini Fergana’da açmakta olduğunu belirtti. Fergana’dan sonra Buhara, Andican ve Namangan da şubeler açacaklarını belirten Canpolat, “Ziraat Finans Grubu olarak ata vatanımız, canımız Özbekistan’ın bu bereketli topraklarında şube açmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.