Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak Tekirdağ'daki şampiyonaya 20 sporcu katılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın Tekirdağ’da başlayacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa İlçesi’ne bağlı Kumbağ'da gerçekleştirilecek şampiyonaya 20 sporcu katılacak. Sporcular, yarın ve 5 Temmuz’da 4 saat boyunca tek nefeste en yüksek puanı getirecek balıklar için dalış yapacak.





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