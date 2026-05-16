Zirve değişti! Dünyanın en kalabalık 10 ülkesi açıklandı!
World Population Review'in yayımladığı son veriler, dünya nüfus sıralamasında önemli bir değişim yaşıyor. Bu yaşanan gelişmelerle zirvedeki ülke de merak ediliyor...
İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKESİ…
10. ETİYOPYA: 135 MİLYON
7. BREZİLYA: 212 MİLYON
6. NİJERYA: 237 MİLYON
5. PAKİSTAN: 255 MİLYON
4. ENDONEZYA: 285 MİLYON
3. ABD: 347 MİLYON
2. ÇİN: 1.416 MİLYAR
1. HİNDİSTAN: 1.463 MİLYAR
